Loto Salle Ellebore Gueltas

Loto Salle Ellebore Gueltas vendredi 3 octobre 2025.

Loto

Salle Ellebore Rue de la Grotte Gueltas Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Loto animé par Anthony.

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle Ellebore Rue de la Grotte Gueltas 56920 Morbihan Bretagne +33 6 66 53 39 62

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto Gueltas a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté