Loto Salle Ellebore Gueltas
Loto Salle Ellebore Gueltas vendredi 3 octobre 2025.
Loto
Salle Ellebore Rue de la Grotte Gueltas Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 20:00:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Loto animé par Anthony.
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle Ellebore Rue de la Grotte Gueltas 56920 Morbihan Bretagne +33 6 66 53 39 62
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto Gueltas a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté