Loto Salle des Floralies Guérande

Loto

Salle des Floralies Place des Salines Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Loto animé par Louis au profit d’oeuvres sociales.

Nombreux lots à gagner.

Bar et restauration sur place. Ouverture des portes à partir de 18h. .

Salle des Floralies Place des Salines Guérande 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 23 85 34 14 francoise.martel4@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto Guérande a été mis à jour le 2025-10-29 par ADT44