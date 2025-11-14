Loto Salle des Floralies Guérande
Loto Salle des Floralies Guérande vendredi 14 novembre 2025.
Loto
Salle des Floralies Place des Salines Guérande Loire-Atlantique
Loto animé par Louis au profit d’oeuvres sociales.
Nombreux lots à gagner.
Bar et restauration sur place. Ouverture des portes à partir de 18h. .
Salle des Floralies Place des Salines Guérande 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 23 85 34 14 francoise.martel4@orange.fr
