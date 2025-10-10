Loto Guewenheim
Loto Guewenheim vendredi 10 octobre 2025.
Loto
Rue St Maurice Guewenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-10 19:30:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
La musique Ste Cécile vous invite à son loto avec de nombreux bons d’achats à gagner. Planches acceptées. Buvette et petite restauration sur place.
La musique Ste Cécile vous invite à son loto avec de nombreux bons d’achats à gagner. Planches acceptées. Buvette et petite restauration sur place. .
Rue St Maurice Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 03 15 14 musique.guewenheim@sfr.fr
English :
La musique Ste Cécile invites you to its bingo with many vouchers to be won. Boards accepted. Refreshments and snacks on site.
German :
Die Musik Ste Cécile lädt Sie zu ihrem Lotto ein, bei dem es zahlreiche Gutscheine zu gewinnen gibt. Bretter werden akzeptiert. Getränke und kleine Speisen vor Ort.
Italiano :
La musique Ste Cécile vi invita al suo bingo con tanti buoni in palio. Si accettano schede. Sono disponibili rinfreschi e spuntini.
Espanol :
La musique Ste Cécile le invita a su bingo con muchos vales para ganar. Se aceptan cartones. Refrescos y aperitivos disponibles.
L’événement Loto Guewenheim a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach