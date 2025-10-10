Loto Guewenheim

Loto Guewenheim vendredi 10 octobre 2025.

Loto

Rue St Maurice Guewenheim Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

La musique Ste Cécile vous invite à son loto avec de nombreux bons d’achats à gagner. Planches acceptées. Buvette et petite restauration sur place.

Rue St Maurice Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 03 15 14 musique.guewenheim@sfr.fr

English :

La musique Ste Cécile invites you to its bingo with many vouchers to be won. Boards accepted. Refreshments and snacks on site.

German :

Die Musik Ste Cécile lädt Sie zu ihrem Lotto ein, bei dem es zahlreiche Gutscheine zu gewinnen gibt. Bretter werden akzeptiert. Getränke und kleine Speisen vor Ort.

Italiano :

La musique Ste Cécile vi invita al suo bingo con tanti buoni in palio. Si accettano schede. Sono disponibili rinfreschi e spuntini.

Espanol :

La musique Ste Cécile le invita a su bingo con muchos vales para ganar. Se aceptan cartones. Refrescos y aperitivos disponibles.

L’événement Loto Guewenheim a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach