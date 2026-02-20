Loto

23 Rue Saint Maurice Guewenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 20:00:00

fin : 2026-05-01 23:59:00

Date(s) :

2026-05-01

Loto organisé par le souvenir français.

Buvette et petite restauration sur place.

Loto organisée par le Souvenir Français.

Nombreux bons d’achats à gagner.

Buvette et petite restauration.

Ouverture des portes 18h30. Début du jeu 20h00. .

23 Rue Saint Maurice Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 6 42 32 21 45 ehni50@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto organized by the French souvenir.

Refreshments and snacks on site.

L’événement Loto Guewenheim a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach