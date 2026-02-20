Loto Guewenheim
Loto Guewenheim vendredi 1 mai 2026.
Loto
23 Rue Saint Maurice Guewenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 20:00:00
fin : 2026-05-01 23:59:00
Date(s) :
2026-05-01
Loto organisée par le Souvenir Français.
Nombreux bons d’achats à gagner.
Buvette et petite restauration.
Ouverture des portes 18h30. Début du jeu 20h00. .
23 Rue Saint Maurice Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 6 42 32 21 45 ehni50@gmail.com
English :
Loto organized by the French souvenir.
Refreshments and snacks on site.
L’événement Loto Guewenheim a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach