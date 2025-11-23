Loto Café de la Forge Guillac
Loto Café de la Forge Guillac dimanche 23 novembre 2025.
Loto
Café de la Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
L’association Ca bouge à Guillac organise un loto dimanche 23 à 14h, animé par Coco 2 tirages, carte à 1€, sur inscription. .
Café de la Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
L’événement Loto Guillac a été mis à jour le 2025-10-31 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande