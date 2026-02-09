Loto • Harmonie la Semeuse Espace Chambon Cusset
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
2026-03-08
L’Harmonie la Semeuse de Cusset organise son loto le dimanche 8 mars 2026 de 14h à 18h à l’Espace Chambon.
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes harmonie-cusset@hotmail.com
English :
The Harmonie la Semeuse de Cusset organizes its lotto on Sunday March 8, 2026 from 2pm to 6pm at the Espace Chambon.
