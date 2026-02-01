Loto salle de Longeroye Harol

Loto

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 13:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Loto des anciens jeunes avec de nombreux lots, buvette et beignets de carnaval sur place (apport personnel interdit).

Tarifs 4€ le carton 20 € les 6 cartons.Organisé par le club des anciens jeunes.Tout public

salle de Longeroye 88 rue de la gare Harol 88270 Vosges Grand Est +33 6 75 02 83 27

English :

Loto des anciens jeunes with lots of prizes, refreshment bar and carnival doughnuts on site (personal contribution not allowed).

Prices: 4? per box 20? for 6 boxes Organized by the Club des Anciens Jeunes.

L’événement Loto Harol a été mis à jour le 2026-02-09 par OT MIRECOURT