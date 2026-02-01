Loto salle de Longeroye Harol
Loto salle de Longeroye Harol dimanche 22 février 2026.
Loto
salle de Longeroye 88 rue de la gare Harol Vosges
Début : Dimanche 2026-02-22 13:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
2026-02-22
Loto des anciens jeunes avec de nombreux lots, buvette et beignets de carnaval sur place (apport personnel interdit).
Tarifs 4€ le carton 20 € les 6 cartons.Organisé par le club des anciens jeunes.Tout public
salle de Longeroye 88 rue de la gare Harol 88270 Vosges Grand Est +33 6 75 02 83 27
Loto des anciens jeunes with lots of prizes, refreshment bar and carnival doughnuts on site (personal contribution not allowed).
Prices: 4? per box 20? for 6 boxes Organized by the Club des Anciens Jeunes.
L'événement Loto Harol a été mis à jour le 2026-02-09 par OT MIRECOURT