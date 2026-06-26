Loto Hasparren
Loto Hasparren dimanche 9 août 2026.
Hasparren
Loto
Pub Dancing Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 13.5 – 13.5 – 13.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Loto bingo, surprises et bourriche. .
Pub Dancing Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 61 61 30
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English : Loto
L’événement Loto Hasparren a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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