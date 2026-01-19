Loto Hauterives
Loto Hauterives samedi 21 février 2026.
Loto
Gymnase Hauterives Drôme
Début : 2026-02-21 19:00:00
2026-02-21
Venez tenter votre chance et partager un bon moment en famille, entre amis ou en solo. Nombreux lots à gagner !
Gymnase Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes hauterives.basket@gmail.com
English :
Come and try your luck and share a good time with family, friends or solo. Lots of prizes to be won!
