Loto Hélène FM et VOG Radio Salle du Castel Park Surgères

Loto Hélène FM et VOG Radio

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Loto organisé par vos radios locales.

Plus de 3200€ de lots dont Companion XL Moulinex connecté, pass futuroscope, aspirateur balai, four à micro-ondes Whirlpool, bons d’achat etc…

Buvette et petite restauration.

Réservation non placée par téléphone.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 13 51

English :

Loto organized by your local radio stations.

Over 3200? in prizes including Companion XL Moulinex connecté, futuroscope pass, vacuum cleaner, Whirlpool microwave oven, vouchers etc…

Refreshments and snacks.

Reservations not placed by telephone.

German :

Lotto, das von Ihren lokalen Radiosendern organisiert wird.

Mehr als 3200? an Preisen, darunter: Companion XL Moulinex, Futuroscope-Pass, Besenstaubsauger, Whirlpool-Mikrowelle, Einkaufsgutscheine etc.

Getränke und kleine Snacks.

Reservierungen per Telefon sind nicht möglich.

Italiano :

Lotto organizzato dalle vostre radio locali.

Oltre 3200? in premi tra cui: Companion XL Moulinex connesso, pass Futuroscope, aspirapolvere, forno a microonde Whirlpool, buoni spesa, ecc.

Rinfreschi e spuntini.

Prenotazioni non telefoniche.

Espanol :

Lotería organizada por sus emisoras de radio locales.

Más de 3200? en premios incluyendo Companion XL Moulinex connecté, pase futuroscope, aspiradora, microondas Whirlpool, vales de compra, etc…

Refrescos y tentempiés.

Reservas no efectuadas por teléfono.

