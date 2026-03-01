Loto Henridorff
Loto Henridorff dimanche 29 mars 2026.
Loto
Henridorff Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Nombreux lots à gagner. Buvette et petite restauration sur place. Organisé par l’APE Henridorff.Tout public
4 .
Henridorff 57820 Moselle Grand Est +33 6 61 40 47 89 ape.henridorff@gmail.com
English :
Many prizes to be won. Refreshments and snacks on site. Organized by APE Henridorff.
