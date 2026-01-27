Loto Salle de l’Orée du Bois Herbignac
Loto Salle de l’Orée du Bois Herbignac samedi 14 février 2026.
Le Tennis Club d’Herbignac organise son Super Loto animé par Gilles.
A gagner 1 bon d’achat de 500€, 1 bon d’achat de 200€, 1 bon d’achat de 150€ + nombreux autres bons d’achats, et beaucoup de surprises
Réservation possible à partir du 28 janvier 2026 au 07 80 43 94 88.
Bar et restauration sur place. .
Salle de l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 03 51 30 84
