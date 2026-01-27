Loto Salle de l’Orée du Bois Herbignac

Loto

Salle de l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 18:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Le Tennis Club d’Herbignac organise son Super Loto animé par Gilles.

A gagner 1 bon d’achat de 500€, 1 bon d’achat de 200€, 1 bon d’achat de 150€ + nombreux autres bons d’achats, et beaucoup de surprises

Réservation possible à partir du 28 janvier 2026 au 07 80 43 94 88.

Bar et restauration sur place. .

