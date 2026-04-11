Loto Salle de l’Orée du Bois Herbignac

Herbignac

Loto

Salle de l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 12:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Loto organisé par l’association de la résidence du Père Laurent.

1er LOT 1 bon d’achat de 500€.

Des bons d’achat de 20 à 200€, électroménagers, paniers garnis, détente, bien-être…

Animé par Manu. .

Salle de l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 76 95 00

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English :

L’événement Loto Herbignac a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44