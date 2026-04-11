Loto Salle de l’Orée du Bois Herbignac
Loto Salle de l’Orée du Bois Herbignac dimanche 19 avril 2026.
Herbignac
Loto
Salle de l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 12:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Loto organisé par l’association de la résidence du Père Laurent.
1er LOT 1 bon d’achat de 500€.
Des bons d’achat de 20 à 200€, électroménagers, paniers garnis, détente, bien-être…
Animé par Manu. .
Salle de l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 76 95 00
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English :
L’événement Loto Herbignac a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44
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