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Loto Salle de l’Orée du Bois Herbignac

Loto Salle de l’Orée du Bois Herbignac dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Salle de l'Orée du Bois

Adresse : 1 rue Niki de St Phalle

Ville : 44410 Herbignac

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Herbignac

Loto

Salle de l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 12:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Loto organisé par l’association de la résidence du Père Laurent.

1er LOT 1 bon d’achat de 500€.
Des bons d’achat de 20 à 200€, électroménagers, paniers garnis, détente, bien-être…
Animé par Manu.   .

Salle de l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 76 95 00 

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English :

L’événement Loto Herbignac a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44

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