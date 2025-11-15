Loto Héricourt-en-Caux
Loto Héricourt-en-Caux samedi 15 novembre 2025.
Loto
Résidence les Sources Héricourt-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
L’association des sources organise son loto convivial le le samedi 15 novembre à la résidence des sources à 15h00. .
Résidence les Sources Héricourt-en-Caux 76560 Seine-Maritime Normandie karine.savalle1@orange.fr
