Loto Salle des fêtes Houlbec-Cocherel

Loto

Salle des fêtes Rue des écoles Houlbec-Cocherel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 12:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Le comité des fêtes de Houlbec-Cocherel vous invite à son grand loto !

Ouverture des portes à 12h et début des jeux à 14h précises.

De nombreux lots sont à gagner dans une ambiance conviviale.

Une buvette sera également à votre disposition sur place.

Réservation conseillée au 06 02 43 83 29 ou par mail à comitedesfetes27hc@gmail.com. .

Salle des fêtes Rue des écoles Houlbec-Cocherel 27120 Eure Normandie +33 6 02 43 83 29 comitedesfetes27hc@gmail.com

English : Loto

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto Houlbec-Cocherel a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération