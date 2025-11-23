Loto Salle des fêtes Houlbec-Cocherel
Loto Salle des fêtes Houlbec-Cocherel dimanche 23 novembre 2025.
Loto
Salle des fêtes Rue des écoles Houlbec-Cocherel Eure
Début : 2025-11-23 12:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Le comité des fêtes de Houlbec-Cocherel vous invite à son grand loto !
Ouverture des portes à 12h et début des jeux à 14h précises.
De nombreux lots sont à gagner dans une ambiance conviviale.
Une buvette sera également à votre disposition sur place.
Réservation conseillée au 06 02 43 83 29 ou par mail à comitedesfetes27hc@gmail.com. .
Salle des fêtes Rue des écoles Houlbec-Cocherel 27120 Eure Normandie +33 6 02 43 83 29 comitedesfetes27hc@gmail.com
