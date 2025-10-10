Loto Ici c’est Cissac Salle des fêtes Cissac-Médoc

Loto Ici c’est Cissac

Salle des fêtes 8 Route du Landat Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’association Ici c’est Cissac organise son loto.

Réservation possible. .

Salle des fêtes 8 Route du Landat Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 67 16 18 icicestcissacmedoc@gmail.com

