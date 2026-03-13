Loto

Salle Jacques Anquetil Incheville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Organisé par Cap sur l’Horizon et l’AAPPMA.

Ouverture des portes à 17h.

37 tirages

A gagner Carton final de 1 000€

2€ le carton 10€ les 6 cartons 20€ les 14 cartons.

Sur réservation.

Buvette et restauration sur place. .

Salle Jacques Anquetil Incheville 76117 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 24 99 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Incheville a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers