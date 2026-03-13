Loto Incheville
Loto Incheville samedi 18 avril 2026.
Loto
Salle Jacques Anquetil Incheville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Organisé par Cap sur l’Horizon et l’AAPPMA.
Ouverture des portes à 17h.
37 tirages
A gagner Carton final de 1 000€
2€ le carton 10€ les 6 cartons 20€ les 14 cartons.
Sur réservation.
Buvette et restauration sur place. .
Salle Jacques Anquetil Incheville 76117 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 24 99 00
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English : Loto
L’événement Loto Incheville a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers