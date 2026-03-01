Loto inter-associations Foyer Rural Solérieux
Loto inter-associations Foyer Rural Solérieux samedi 21 mars 2026.
Loto inter-associations
Foyer Rural 1 rue de la Lance Solérieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:45:00
fin : 2026-03-21 22:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Loto inter-associations de Solérieux avec de nombreux lots à gagner !
.
Foyer Rural 1 rue de la Lance Solérieux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 00 24 53 comitedesfetessolerieux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loto inter-associations de Solérieux with lots of prizes to be won!
L’événement Loto inter-associations Solérieux a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence