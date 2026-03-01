Loto inter-associations Foyer Rural Solérieux

Loto inter-associations

Foyer Rural 1 rue de la Lance Solérieux Drôme

Début : 2026-03-21 19:45:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

2026-03-21

Loto inter-associations de Solérieux avec de nombreux lots à gagner !

Foyer Rural 1 rue de la Lance Solérieux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 00 24 53 comitedesfetessolerieux@gmail.com

English :

Loto inter-associations de Solérieux with lots of prizes to be won!

