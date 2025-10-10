Loto intergénérationnel Thann
Loto intergénérationnel Thann vendredi 10 octobre 2025.
Loto intergénérationnel
13 rue Robert Schuman Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-10 19:30:00
fin : 2025-10-10 22:00:00
Date(s) :
2025-10-10
Dans le cadre de la Semaine Bleue, un loto intergénérationnel réunit toutes les générations autour d’un moment de jeu, de rires et de partage.
À l’occasion de la Semaine Bleue, participez à un loto intergénérationnel. Un moment convivial où petits et grands se retrouvent pour jouer ensemble, échanger et partager la joie d’un jeu accessible à tous. .
13 rue Robert Schuman Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 71 20 accueil@cscpaysdethann.fr
English :
As part of Semaine Bleue (Blue Week), an intergenerational lotto brings together all generations for a moment of play, laughter and sharing.
German :
Im Rahmen der Blauen Woche bringt ein generationsübergreifendes Lotto alle Generationen zusammen, um gemeinsam zu spielen, zu lachen und sich auszutauschen.
Italiano :
Nell’ambito della Semaine Bleue, una lotteria intergenerazionale riunisce tutte le generazioni per un momento di gioco, risate e condivisione.
Espanol :
En el marco de la Semaine Bleue, una lotería intergeneracional reúne a todas las generaciones en un momento de juegos, risas y convivencia.
L’événement Loto intergénérationnel Thann a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay