Loto intergénérationnel Thann

Loto intergénérationnel Thann vendredi 10 octobre 2025.

Loto intergénérationnel

13 rue Robert Schuman Thann Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

2025-10-10

Dans le cadre de la Semaine Bleue, un loto intergénérationnel réunit toutes les générations autour d’un moment de jeu, de rires et de partage.

13 rue Robert Schuman Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 71 20 accueil@cscpaysdethann.fr

English :

As part of Semaine Bleue (Blue Week), an intergenerational lotto brings together all generations for a moment of play, laughter and sharing.

German :

Im Rahmen der Blauen Woche bringt ein generationsübergreifendes Lotto alle Generationen zusammen, um gemeinsam zu spielen, zu lachen und sich auszutauschen.

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue, una lotteria intergenerazionale riunisce tutte le generazioni per un momento di gioco, risate e condivisione.

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue, una lotería intergeneracional reúne a todas las generaciones en un momento de juegos, risas y convivencia.

