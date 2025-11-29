Loto Ispoure
Loto Ispoure samedi 29 novembre 2025.
Loto
Salle Faustin Bentaberry Ispoure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Ouverture des portes à partir de 19h. Loto organisé par l’association des parents d’élèves Gubiak. Bingo pour plus de chances de gagner. Nombreux lots (550€ en agence de voyage, montre connectée, téléphone portable, électroménager, paniers garnis, bricolage, bons restaurants…). Restauration. Buvette. .
Salle Faustin Bentaberry Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine apegubiak@hotmail.fr
English : Loto
German : Loto
Italiano :
Espanol : Loto
L’événement Loto Ispoure a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Pays Basque