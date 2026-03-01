Loto J.A.L. Corre Corre

Loto J.A.L. Corre

Salle multi-activités Corre Haute-Saône

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

Tentez votre chance lors du loto organisé par le J.A.L de Corre.

Gagnez de nombreux lots et bons d’achats lors de 12 parties, une partie enfant et la partie du perdant.

Ouverture des portes à 19h30 pour un début des jeux à 20h15.

Sur place, retrouver une buvette avec une petite restauration.

5€ le carton, 20€ les 5.

Réservation par téléphone. .

Salle multi-activités Corre 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 19 97 78

English : Loto J.A.L. Corre

