Loto Salle des Ormeaux Jard-sur-Mer
Loto Salle des Ormeaux Jard-sur-Mer samedi 11 avril 2026.
Loto
Salle des Ormeaux Rue des Echolères Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
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Salle des Ormeaux Rue des Echolères Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 61 74 97 16
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English :
L’événement Loto Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral