Loto Jeanne d’Arc Salle Palas Oloron-Sainte-Marie

Loto Jeanne d’Arc

Salle Palas Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’école de Jeanne d’Arc vous invite au loto pour 10 parties +1 partie chinoise+1 partie enfant, plusieurs lots différents de cadeaux seront mit en jeu, pour tenter de les gagner venez jouer. .

Salle Palas Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 03 82 ecole-jeannedarc-oloron@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto Jeanne d’Arc

L’événement Loto Jeanne d’Arc Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn