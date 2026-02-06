Loto Jeanne d’Arc Salle Palas Oloron-Sainte-Marie
Loto Jeanne d’Arc Salle Palas Oloron-Sainte-Marie samedi 7 mars 2026.
Loto Jeanne d’Arc
Salle Palas Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
L’école de Jeanne d’Arc vous invite au loto pour 10 parties +1 partie chinoise+1 partie enfant, plusieurs lots différents de cadeaux seront mit en jeu, pour tenter de les gagner venez jouer. .
Salle Palas Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 03 82 ecole-jeannedarc-oloron@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto Jeanne d’Arc
L’événement Loto Jeanne d’Arc Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn