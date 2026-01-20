Loto Salle Sioul’Espace Jenzat

Loto

Salle Sioul’Espace Route de Saint-Germain de Salles Jenzat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Grand Loto de l’Amicale Laïque des Écoles Jenzat/ST Germain de Salles! Bons d’achat 600€, TV smart, électroménager, robot Moulinex, home cinéma… Partie enfants gratuite. Buvette & snack sur place.

.

Salle Sioul’Espace Route de Saint-Germain de Salles Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 81 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Grand Loto de l’Amicale Laïque des Écoles Jenzat/ST Germain de Salles! 600? vouchers, smart TV, household appliances, Moulinex robot, home cinema… Children’s section free. Refreshments & snacks on site.

L’événement Loto Jenzat a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme Val de Sioule