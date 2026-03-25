Loto

Rue Eugène Bastien Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Loto du Joeuf Homécourt Basket

Ouverture à 18h

Début des parties à 19h30

Sur réservations

Restauration sur placeTout public

.

Rue Eugène Bastien Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 80 12 40 20 joeufhomecourtbasket54@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Joeuf Homécourt Basket Loto

Opening at 6pm

Games start at 7:30pm

Reservations required

Catering on site

L’événement Loto Jœuf a été mis à jour le 2026-03-25 par MILTOL