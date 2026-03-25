Loto Jœuf
Loto Jœuf samedi 18 avril 2026.
Loto
Rue Eugène Bastien Jœuf Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 18:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Loto du Joeuf Homécourt Basket
Ouverture à 18h
Début des parties à 19h30
Sur réservations
Restauration sur placeTout public
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Rue Eugène Bastien Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 80 12 40 20 joeufhomecourtbasket54@gmail.com
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English :
Joeuf Homécourt Basket Loto
Opening at 6pm
Games start at 7:30pm
Reservations required
Catering on site
L’événement Loto Jœuf a été mis à jour le 2026-03-25 par MILTOL