Loto Joué-lès-Tours
Loto Joué-lès-Tours dimanche 22 mars 2026.
Loto
Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-22 13:30:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Le Comité d’Animation de la Petite Recette organise un loto salle Jacques Brel avec de nombreux lots ! Venez nombreux.
Le Comité d’Animation de la Petite Recette organise un loto salle Jacques Brel avec de nombreux lots ! Venez nombreux. 20 .
Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire metayereric08@gmail.com
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English :
The Comité d’Animation de la Petite Recette is organizing a lotto in the Salle Jacques Brel with lots of prizes! Come one, come all.
L’événement Loto Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-03-14 par ADT 37