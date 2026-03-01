Loto

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22 13:30:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Le Comité d’Animation de la Petite Recette organise un loto salle Jacques Brel avec de nombreux lots ! Venez nombreux.

Le Comité d’Animation de la Petite Recette organise un loto salle Jacques Brel avec de nombreux lots ! Venez nombreux. 20 .

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire metayereric08@gmail.com

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English :

The Comité d’Animation de la Petite Recette is organizing a lotto in the Salle Jacques Brel with lots of prizes! Come one, come all.

L’événement Loto Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-03-14 par ADT 37