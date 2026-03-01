Loto rue du Stade Kerbach
Loto rue du Stade Kerbach dimanche 29 mars 2026.
Loto
rue du Stade Complexe sportif – Kerbach Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Organisé par le Club Epargne Pic-Sou, loto de printemps animé par Mireille et Vincent. Ouverture des portes à 12h00. Réservation souhaitée.Tout public
.
rue du Stade Complexe sportif – Kerbach 57460 Moselle Grand Est +33 6 82 10 90 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by Club Epargne Pic-Sou, spring bingo hosted by Mireille and Vincent. Doors open at 12:00. Reservations required.
L’événement Loto Kerbach a été mis à jour le 2026-03-10 par FORBACH TOURISME