Loto rue du Stade Kerbach

Loto

rue du Stade Complexe sportif – Kerbach Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Organisé par le Club Epargne Pic-Sou, loto de printemps animé par Mireille et Vincent. Ouverture des portes à 12h00. Réservation souhaitée.Tout public

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rue du Stade Complexe sportif – Kerbach 57460 Moselle Grand Est +33 6 82 10 90 33

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English :

Organized by Club Epargne Pic-Sou, spring bingo hosted by Mireille and Vincent. Doors open at 12:00. Reservations required.

L’événement Loto Kerbach a été mis à jour le 2026-03-10 par FORBACH TOURISME