Loto Kiwanis salle polyvalente Guy Poulou Ciboure samedi 18 octobre 2025.

salle polyvalente Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

2025-10-18

Au profit de nos initiatives en faveur des enfants défavorisés de nos communes.
L’ouverture des portes est prévue à 15h00. Une restauration rapide et une buvette seront disponibles sur place.   .

salle polyvalente Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 26 80 09  kiwanis-ciboure@orange.fr

