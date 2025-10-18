Loto Kiwanis salle polyvalente Guy Poulou Ciboure

Loto Kiwanis salle polyvalente Guy Poulou Ciboure samedi 18 octobre 2025.

Loto Kiwanis

salle polyvalente Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Au profit de nos initiatives en faveur des enfants défavorisés de nos communes.

L’ouverture des portes est prévue à 15h00. Une restauration rapide et une buvette seront disponibles sur place. .

salle polyvalente Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 26 80 09 kiwanis-ciboure@orange.fr

