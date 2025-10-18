Loto Kiwanis salle polyvalente Guy Poulou Ciboure
Loto Kiwanis salle polyvalente Guy Poulou Ciboure samedi 18 octobre 2025.
Loto Kiwanis
salle polyvalente Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Au profit de nos initiatives en faveur des enfants défavorisés de nos communes.
L’ouverture des portes est prévue à 15h00. Une restauration rapide et une buvette seront disponibles sur place. .
salle polyvalente Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 26 80 09 kiwanis-ciboure@orange.fr
English : Loto Kiwanis
German : Loto Kiwanis
Italiano :
Espanol : Loto Kiwanis
L’événement Loto Kiwanis Ciboure a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Pays Basque