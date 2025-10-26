Loto Kiwanis rue cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence
Loto Kiwanis rue cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence dimanche 26 octobre 2025.
Loto Kiwanis
Dimanche 26 octobre 2025 à partir de 16h. rue cyprien Gautier Salle Jean-Macé Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 16:00:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Participez au loto du Kiwanis le dimanche 26 octobre à 16h à la salle Jean Macé à Saint-Rémy-de-Provence !
Le dimanche 26 octobre à 16h aura le loto du Kiwanis dans la salle Jean Macé à Saint-Rémy-de-Provence !
De nombreux lots seront a gagné !
Vente de cartons à partir de 15h.
1 carton 5€
5 cartons 20€
8 cartons 30€ .
rue cyprien Gautier Salle Jean-Macé Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Join us for the Kiwanis lottery on Sunday, 26 October at 4 p.m. at the Jean-Macé hall in Saint-Rémy-de-Provence!
German :
Nehmen Sie am Sonntag, den 26. Oktober um 16 Uhr im Saal Jean-Macé in Saint-Rémy-de-Provence am Kiwanis-Lotto teil!
Italiano :
Partecipate al bingo del Kiwanis domenica 26 ottobre alle 16.00 presso la Salle Jean-Macé di Saint-Rémy-de-Provence!
Espanol :
Participe en el bingo Kiwanis el domingo 26 de octubre a las 16.00 horas en la Sala Jean-Macé de Saint-Rémy-de-Provence
L’événement Loto Kiwanis Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-08-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles