Loto Kiwanis rue cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence

Dimanche 26 octobre 2025 à partir de 16h. rue cyprien Gautier Salle Jean-Macé Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-26 16:00:00

Participez au loto du Kiwanis le dimanche 26 octobre à 16h à la salle Jean Macé à Saint-Rémy-de-Provence !

Le dimanche 26 octobre à 16h aura le loto du Kiwanis dans la salle Jean Macé à Saint-Rémy-de-Provence !

De nombreux lots seront a gagné !

Vente de cartons à partir de 15h.

1 carton 5€

5 cartons 20€

8 cartons 30€ .

rue cyprien Gautier Salle Jean-Macé Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us for the Kiwanis lottery on Sunday, 26 October at 4 p.m. at the Jean-Macé hall in Saint-Rémy-de-Provence!

German :

Nehmen Sie am Sonntag, den 26. Oktober um 16 Uhr im Saal Jean-Macé in Saint-Rémy-de-Provence am Kiwanis-Lotto teil!

Italiano :

Partecipate al bingo del Kiwanis domenica 26 ottobre alle 16.00 presso la Salle Jean-Macé di Saint-Rémy-de-Provence!

Espanol :

Participe en el bingo Kiwanis el domingo 26 de octubre a las 16.00 horas en la Sala Jean-Macé de Saint-Rémy-de-Provence

