Loto – LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste, 16 mai 2025 20:00, La Barthe-de-Neste.

Hautes-Pyrénées

Début : 2025-05-16 20:00:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Loto du centre sportif les Peupliers ! Ouverture des portes à 20h15, début 21h.

Nombreux lots 1 an d’accès illimité (padel, tennis, salle de sport) valeur 600€, 2 bons de 200€ sur univers carrelage cuisine et menuiserie, 1 caddie d’une valeur de 150€, 1 maillot du stade toulousain dédicacé par les joueurs, pleins d’autres surprises !

8 parties dont 1 spéciale. 3€ le carton, 10€ les 6 cartons et 15€ les 10 cartons.

LA BARTHE-DE-NESTE A la salle des fêtes

La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 93 33 63

English :

Loto at the Peupliers sports center! Doors open at 8.15pm, starting at 9pm.

Lots of prizes: 1 year’s unlimited access (padel, tennis, gym) worth 600?, 2 vouchers worth 200? each for kitchen tiles and carpentry, 1 shopping cart worth 150?, 1 Stade Toulousain jersey signed by the players, lots of other surprises!

8 games including 1 special. 3? per box, 10? per 6 boxes and 15? per 10 boxes.

German :

Lotto des Sportzentrums les Peupliers! Türöffnung um 20.15 Uhr, Beginn um 21 Uhr.

Zahlreiche Preise: 1 Jahr unbegrenzter Zugang (Padel, Tennis, Sporthalle) im Wert von 600?, 2 Gutscheine im Wert von 200? für Küchenfliesen und Tischlerarbeiten, 1 Einkaufswagen im Wert von 150?, 1 von den Spielern signiertes Trikot des Stade Toulousain, viele weitere Überraschungen!

8 Spiele, davon 1 Sonderspiel. 3? pro Karton, 10? für 6 Kartons und 15? für 10 Kartons.

Italiano :

Loto al centro sportivo Peupliers! Apertura delle porte alle 20.15, inizio alle 21.00.

Tanti premi: 1 anno di accesso illimitato (padel, tennis, palestra) del valore di 600 euro, 2 buoni da 200 euro per piastrelle e falegnameria, 1 carrello della spesa del valore di 150 euro, 1 maglia dello Stade Toulousain autografata dai giocatori e tante altre sorprese!

8 giochi di cui 1 speciale. 3? per scatola, 10? per 6 scatole e 15? per 10 scatole.

Espanol :

¡Loto en el centro deportivo Peupliers! Apertura de puertas a las 20.15 h, comienzo a las 21.00 h.

Muchos premios: 1 año de acceso ilimitado (pádel, tenis, gimnasio) por valor de 600 euros, 2 vales de 200 euros para azulejos de cocina y carpintería, 1 carro de la compra por valor de 150 euros, 1 camiseta del Stade Toulousain firmada por los jugadores y muchas otras sorpresas

8 juegos, incluido 1 especial. 3€ por caja, 10€ por 6 cajas y 15€ por 10 cajas.

