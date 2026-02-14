Loto Centre culturel et social La Bresse
Loto Centre culturel et social La Bresse dimanche 22 mars 2026.
Loto
Centre culturel et social 12 Rue Mougel Bey La Bresse Vosges
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
2026-03-22
Loto organisé par l’association des Amis du Hohneck avec de nombreux lots à gagner dont un aspirateur laveur. Buvette sur place. Prix des cartons 3€ pour 1 carton; 5€ pour 2 cartons et 10€ pour 5 cartons.Tout public
Centre culturel et social 12 Rue Mougel Bey La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 35 93 61 71
English :
Loto organized by the Amis du Hohneck association, with lots of prizes to be won, including a vacuum cleaner. Refreshment bar on site. Box prices: 3? for 1 box; 5? for 2 boxes and 10? for 5 boxes.
L’événement Loto La Bresse a été mis à jour le 2026-02-14 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES