Loto Centre culturel et social La Bresse

Loto

Centre culturel et social 12 Rue Mougel Bey La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Loto organisé par l’association des Amis du Hohneck avec de nombreux lots à gagner dont un aspirateur laveur. Buvette sur place. Prix des cartons 3€ pour 1 carton; 5€ pour 2 cartons et 10€ pour 5 cartons.Tout public

3 .

Centre culturel et social 12 Rue Mougel Bey La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 35 93 61 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto organized by the Amis du Hohneck association, with lots of prizes to be won, including a vacuum cleaner. Refreshment bar on site. Box prices: 3? for 1 box; 5? for 2 boxes and 10? for 5 boxes.

L’événement Loto La Bresse a été mis à jour le 2026-02-14 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES