Loto Espace Culturel La Coquille
Espace Culturel 3 Place du Souvenir La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Début : 2025-11-09
2025-11-09
Ouverture des portes 13h
Animé par Sandra Gâteaux, crêpes, beignets, sandwichs
Espace Culturel 3 Place du Souvenir La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 05 57 37
English : Loto
Doors open at 1pm
Hosted by Sandra Cakes, crêpes, doughnuts, sandwiches
German : Loto
Öffnung der Türen 13h
Animiert von Sandra Kuchen, Crêpes, Krapfen, Sandwiches
Italiano :
Apertura porte alle 13.00
Ospitato da Sandra Torte, crêpes, ciambelle, panini
Espanol : Loto
Apertura a las 13h
Organizado por Sandra Tartas, crêpes, donuts, bocadillos
