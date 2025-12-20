Loto La Coquille
Loto La Coquille dimanche 25 janvier 2026.
Loto
Espace culturel La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Début : 2026-01-25
2026-01-25
Loto organisé en faveur des résidents de la maison de retraite
loto en 15 parties + partie spéciale, nombreux lots de valeur. Animé par Jean-Marie .
Espace culturel La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 62 09 29
English : Loto
Lotto organized for the residents of the retirement home
15-part lotto + special part, many valuable prizes. Hosted by Jean-Marie
