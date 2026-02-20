Loto

La Couvertoirade Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

L’association Larzac Sport Loisirs vous invite à son quine.

Parmi les nombreux lots, les participants pourront tenter de remporter des outils de travaux manuels et des articles pour la maison, des gourmandises de chez les producteurs et restaurateurs locaux, 32 jambons de 6kg, des surprises… Et les enfants sont seront pas en reste puisqu’une quine leur est spécialement destiné! 10 quines au total soit plus de 1000€ de lots.

Une tombola sera également organisée.

Ce loto richement doté s’annonce comme une belle opportunité de réchauffer les cœurs en plein hiver, dans une ambiance populaire et chaleureuse.

A 15h à la salle des fêtes de la Couvertoirade

Attention places limitées à 55 participants inscriptions conseillées .

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 7 61 21 83 56 larzac.sportsetloisirs@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Larzac Sport Loisirs association invites you to its quine.

L’événement Loto La Couvertoirade a été mis à jour le 2026-02-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)