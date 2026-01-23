Loto Salle des fêtes La Devise
Loto Salle des fêtes La Devise vendredi 6 février 2026.
Loto
Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise Charente-Maritime
Début : 2026-02-06 20:15:00
2026-02-06
Animé par Phil.
De nombreux lots à gagner un bon d’achat de 400€, des fruits, des huîtres, des jambons, des paniers garnis…et de nombreux bons cadeau. Plus de 2000€ de lots au total.
Partie des enfants.
Tombola et Bingo.
Crêpes et Buvette sur place.
Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 93 85 03
English :
Hosted by Phil.
Lots of prizes to be won: a 400? voucher, fruit, oysters, hams, gift baskets…and many gift vouchers. Over 2000? in prizes in all.
Children’s party.
Tombola and Bingo.
Crepes and refreshments on site.
