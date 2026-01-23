Loto Salle des fêtes La Devise

Loto

Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise Charente-Maritime

Animé par Phil.

De nombreux lots à gagner un bon d’achat de 400€, des fruits, des huîtres, des jambons, des paniers garnis…et de nombreux bons cadeau. Plus de 2000€ de lots au total.

Partie des enfants.

Tombola et Bingo.

Crêpes et Buvette sur place.

Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 93 85 03

English:

Hosted by Phil.

Lots of prizes to be won: a 400? voucher, fruit, oysters, hams, gift baskets…and many gift vouchers. Over 2000? in prizes in all.

Children’s party.

Tombola and Bingo.

Crepes and refreshments on site.

