Loto • La Française Espace Chambon Cusset

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-04-12 14:00:00
Le club de gymnastique La Française organise son loto annuel le dimanche 12 avril 2026 à l’Espace Chambon de Cusset.
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 85 78 lafrancaisegym@orange.fr
English :
The La Française gymnastics club is organizing its annual lotto on Sunday April 12, 2026 at the Espace Chambon in Cusset.
