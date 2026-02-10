Loto • La Française Espace Chambon Cusset

Loto • La Française

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Le club de gymnastique La Française organise son loto annuel le dimanche 12 avril 2026 à l’Espace Chambon de Cusset.

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 85 78 lafrancaisegym@orange.fr

The La Française gymnastics club is organizing its annual lotto on Sunday April 12, 2026 at the Espace Chambon in Cusset.

L’événement Loto • La Française Cusset a été mis à jour le 2026-02-10 par Vichy Destinations