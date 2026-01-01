Loto Salle du Petit Rieu La Garde-Adhémar
Loto Salle du Petit Rieu La Garde-Adhémar dimanche 25 janvier 2026.
Loto
Salle du Petit Rieu Route du Val des Nymphes La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : 4 – 4 – EUR
4 € le carton, 10 € les 3 cartons
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Loto organisé par le sou des écoliers. Nombreux lots à gagner. Buvette et restauration sur place.
Salle du Petit Rieu Route du Val des Nymphes La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 38 60 05 lesoudesecoliers@gmail.com
English :
Loto organized by the schoolchildren’s fund. Many prizes to be won. Refreshments and snacks on site.
L’événement Loto La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence