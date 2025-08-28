Loto Espace culturel La Plaine-sur-Mer
Loto Espace culturel La Plaine-sur-Mer vendredi 6 février 2026.
Loto
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Tentez votre chance au loto à Préfailles !
Le Club Amitié et Loisirs de Préfailles organise son traditionnel loto à Préfailles.
Les raisons de participer
S’amuser
Faire des rencontres
Gagner de nombreux lots bons d’achat de 500 €, 250 € et 200 € corbeilles à thème
Bon à savoir
Restauration sur place
Pas de réservation n’oubliez pas d’arriver en avance (ouverture des portes à 18h)
Animateur sur place
Venez nombreux participer aux 43 tours et tentez votre chance pour gagner de nombreux lots ! Ambiance chaleureuse et conviviale sur place !
Espace culturel 8 rue du Docteur Guépin La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 66 93 80
English :
Try your luck at the Préfailles lottery!
German :
Versuchen Sie Ihr Glück beim Lotto in Préfailles!
Italiano :
Tentate la fortuna alla lotteria di Préfailles!
Espanol :
¡Pruebe suerte en la lotería Préfailles!
