Loto Espace culturel La Plaine-sur-Mer

Loto Espace culturel La Plaine-sur-Mer vendredi 6 février 2026.

Loto

Espace culturel 8 rue du Docteur Guépin La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tentez votre chance au loto à Préfailles !

Le Club Amitié et Loisirs de Préfailles organise son traditionnel loto à Préfailles.

Les raisons de participer

S’amuser

Faire des rencontres

Gagner de nombreux lots bons d’achat de 500 €, 250 € et 200 € corbeilles à thème

Bon à savoir

Restauration sur place

Pas de réservation n’oubliez pas d’arriver en avance (ouverture des portes à 18h)

Animateur sur place

Venez nombreux participer aux 43 tours et tentez votre chance pour gagner de nombreux lots ! Ambiance chaleureuse et conviviale sur place !

Espace culturel 8 rue du Docteur Guépin La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 66 93 80

English :

Try your luck at the Préfailles lottery!

German :

Versuchen Sie Ihr Glück beim Lotto in Préfailles!

Italiano :

Tentate la fortuna alla lotteria di Préfailles!

Espanol :

¡Pruebe suerte en la lotería Préfailles!

