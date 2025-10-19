Loto La Porcherie
Loto La Porcherie dimanche 19 octobre 2025.
Loto
Salle des fêtes La Porcherie Haute-Vienne
Loto organisé par le Club Arsène d’Arsonval. Salle des fêtes.
Nombreux lots bons d’achat, salon de jardin, barbecue… et tombola à l’entracte
Buvette et pâtisseries sur place .
Salle des fêtes La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 82 13
