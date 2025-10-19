Loto La Porcherie

Loto La Porcherie dimanche 19 octobre 2025.

Salle des fêtes La Porcherie Haute-Vienne

Loto organisé par le Club Arsène d’Arsonval. Salle des fêtes.

Nombreux lots bons d’achat, salon de jardin, barbecue… et tombola à l’entracte

Buvette et pâtisseries sur place .

Salle des fêtes La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 82 13

