Salle des fêtes La Serre-Bussière-Vieille Creuse

Tarif : – –

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

LOTO à La Serre Bussière-Vieille

Organisé par le Club de la Sérénité

A la Salle des fêtes à partir de 13h30

Tarifs cartons

-1 carton 5€

-5 cartons 15€

-7 cartons 20€

-10 cartons 30€

Buffet et buvette

Bon d’achat de 200€/100€

Aspirateur , friteuse à air, jambon

Parties: Lingerie , alcool , restaurant…

Nombreux lots de valeur

Tombola .

Salle des fêtes La Serre-Bussière-Vieille 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 85 22 mmblin@free.fr

L’événement LOTO La Serre-Bussière-Vieille a été mis à jour le 2025-10-18 par Marche et Combraille en Aquitaine