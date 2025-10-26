LOTO La Serre-Bussière-Vieille
LOTO La Serre-Bussière-Vieille dimanche 26 octobre 2025.
LOTO
Salle des fêtes La Serre-Bussière-Vieille Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
LOTO à La Serre Bussière-Vieille
Organisé par le Club de la Sérénité
A la Salle des fêtes à partir de 13h30
Tarifs cartons
-1 carton 5€
-5 cartons 15€
-7 cartons 20€
-10 cartons 30€
Buffet et buvette
Bon d’achat de 200€/100€
Aspirateur , friteuse à air, jambon
Parties: Lingerie , alcool , restaurant…
Nombreux lots de valeur
Tombola .
Salle des fêtes La Serre-Bussière-Vieille 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 85 22 mmblin@free.fr
English : LOTO
German : LOTO
Italiano :
Espanol : LOTO
L’événement LOTO La Serre-Bussière-Vieille a été mis à jour le 2025-10-18 par Marche et Combraille en Aquitaine