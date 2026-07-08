Informations pratiques

Labastide-Clermont

LOTO

SALLE DES FÊTES Labastide-Clermont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

LOTO LABASTIDE CLERMONT

un voyage pour 2 a gagner !! .

SALLE DES FÊTES Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie cdf.labastideclermont@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

LABASTIDE CLERMONT LOTTO

L’événement LOTO Labastide-Clermont a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE