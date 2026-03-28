Loto Salle des fêtes Lachaise
Loto Salle des fêtes Lachaise dimanche 19 avril 2026.
Loto
Salle des fêtes Le Bourg Lachaise Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 13:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Nombreux lots avec l’association Haute Saintonge Handball!
.
Salle des fêtes Le Bourg Lachaise 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 66 24 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
Lots of prizes to be won with the Haute Saintonge Handball Association!
L’événement Loto Lachaise a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme du Sud Charente