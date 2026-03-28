Loto Salle des fêtes Lachaise

Loto Salle des fêtes Lachaise dimanche 19 avril 2026.

Loto

Salle des fêtes Le Bourg Lachaise Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 13:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Nombreux lots avec l’association Haute Saintonge Handball!
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Salle des fêtes Le Bourg Lachaise 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 66 24 66 

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English : Loto

Lots of prizes to be won with the Haute Saintonge Handball Association!

L’événement Loto Lachaise a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme du Sud Charente