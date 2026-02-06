Loto Lagraulière
Loto Lagraulière samedi 28 février 2026.
Loto
Salle polyvalente Lagraulière Corrèze
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Soirée Loto, au profit de l’école de Lagraulière
Lots: 1 week-end à disneyland 1 Switch 2 1 table de ping pong 1 tablette 1 cookéo 1 fou à pizza + d’autres surprises ! .
Salle polyvalente Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine ape.lagrauliere.19@gmail.com
L'événement Loto Lagraulière a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze