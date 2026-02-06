Loto Lagraulière

Loto

Salle polyvalente Lagraulière Corrèze

2026-02-28

2026-02-28

2026-02-28

Soirée Loto, au profit de l’école de Lagraulière

Lots: 1 week-end à disneyland 1 Switch 2 1 table de ping pong 1 tablette 1 cookéo 1 fou à pizza + d’autres surprises ! .

Salle polyvalente Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine ape.lagrauliere.19@gmail.com

