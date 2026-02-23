LOTO Salle des fêtes de Lamoura Lamoura

LOTO

Début : 2026-04-25 18:30:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

2026-04-25

Venez assister au troisième loto de Lamoura le samedi 25 Avril 2026 à 18h30! (ouvertures de portes à 17h30)

De nombreux lots à gagner, une ambiance convivial et une soirée pleine de suspense!

Informations et participation:

Tout au long de la soirée, des lots variés seront mis en jeu, tels que

Des entrées pour 4 personnes au parc Walibi

Deux entrées enfants à Aquaparc

Montres femme et homme swatch, bijoux

Gros Lot spécial enfant (peluche, bonbons, machine chewing-gum, tirelire, carte à jouer, livres…)

Produits beautés

Entrée loisirs 1055, cinéma, parc, musée…

Des packs lunch.

paniers garnies

objets divers

Loisirs créatif

Bon d’achats

Et bien plus encore…!!

Buvette et restauration sur place.

Des douceurs sucré et salée seront là pour combler les petites ou grosses faim.

Nous avons hâte de partager ce moment avec vous! .

Salle des fêtes de Lamoura 173 Route de Longchaumois Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté centpourcent.marine@hotmail.fr

English :

