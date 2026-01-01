Loto Landerneau Rugby salle Saint-Ernel Landerneau
Loto Landerneau Rugby salle Saint-Ernel Landerneau samedi 17 janvier 2026.
Loto Landerneau Rugby
salle Saint-Ernel 26 rue Saint-Ernel Landerneau Finistère
Début : 2026-01-17 19:30:00
2026-01-17
Le grand loto du club est de retour !
Nous vous donnons rendez-vous pour un moment convivial et plein de suspense.
De nombreux lots à gagner, ainsi que des cartes cadeaux !
– Le loto sera animé par Malou.
– Ouverture des portes à 16h30.
– Début du loto à 19h30.
– Petite restauration et buvette sur place.
– Possibilité de réserver par sms.
Alors n’hésitez plus, venez tenter votre chance et partager ce moment avec nous. .
salle Saint-Ernel 26 rue Saint-Ernel Landerneau 29800 Finistère Bretagne
