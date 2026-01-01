Loto Landerneau Rugby salle Saint-Ernel Landerneau

Loto Landerneau Rugby

salle Saint-Ernel 26 rue Saint-Ernel Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Le grand loto du club est de retour !

Nous vous donnons rendez-vous pour un moment convivial et plein de suspense.

De nombreux lots à gagner, ainsi que des cartes cadeaux !

– Le loto sera animé par Malou.

– Ouverture des portes à 16h30.

– Début du loto à 19h30.

– Petite restauration et buvette sur place.

– Possibilité de réserver par sms.

Alors n’hésitez plus, venez tenter votre chance et partager ce moment avec nous. .

salle Saint-Ernel 26 rue Saint-Ernel Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 21 51

