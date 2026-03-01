Loto | Langeac Langeac
Loto | Langeac Langeac dimanche 29 mars 2026.
Loto | Langeac
Salle de l’île d’amour Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 13:45:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Organisé par l’association des accidentés de la vie. De nombreux lots à gagner !
Une partie gratuite pour les enfants.
.
Salle de l’île d’amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes animation@ville-langeac.com
English :
Organized by the Association des Accidentés de la Vie. Lots of prizes to be won!
A free game for children.
L’événement Loto | Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-03-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier