Loto Langy

Loto Langy samedi 7 mars 2026.

Loto

Salle polyvalente Langy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-07

Loto organisé par le comité des fêtes de Langy
  .

Salle polyvalente Langy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 90 44 20  michelinjean-pierre@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto organized by the Langy festival committee

L’événement Loto Langy a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire