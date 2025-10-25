Loto Salle de Kergroas Lannilis

Loto Salle de Kergroas Lannilis samedi 25 octobre 2025.

Loto

Salle de Kergroas Place de Kergroas Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 19:30:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Organisé par la Pétanque Lannilisienne. Plus de 5000 € de lots 2 trottinettes électriques, TV 150 cm, BA 500 € et nombreux lots. .

Salle de Kergroas Place de Kergroas Lannilis 29870 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto Lannilis a été mis à jour le 2025-10-18 par OT PAYS DES ABERS