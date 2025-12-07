Loto Larressore
Loto Larressore dimanche 7 décembre 2025.
Loto
Salle polyvalente Larressore Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Rendez-vous à la salle polyvalente chauffée de Larressore et tentez votre chance pour gagner jusqu’à 3000€ en bons d’achat !
Tous les bénéfices de l’événement iront aux élèves de l’école Saint Martin.
Bonus 1 carton gratuit pour les joueurs à droite et à gauche du gagnant !
– 2 Bingos
– Avec numéro fétiche .
Salle polyvalente Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine apelsaintmartin@gmail.com
English : Loto
L’événement Loto Larressore a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Pays Basque