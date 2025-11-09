LOTO Laurens

LOTO

Avenue de la Gare Laurens Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Loto organisé par le Renouveau Culturel à 16h à la salle polyvalente.

10 quines à 40€, 10 doubles quines à 60€, 10 cartons pleins à 80€. Bons d’achats Intermarché Magalas. Bingo 1€ le ticket, tombola 1€ le ticket (10 lots). Buvette et vente de gâteaux.

Avenue de la Gare Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 6 20 44 45 35

English :

Loto organized by Renouveau Culturel at 4pm in the Salle Polyvalente.

10 quines at 40?, 10 double quines at 60?, 10 full cartons at 80? Intermarché Magalas vouchers. Bingo 1? per ticket, tombola 1? per ticket (10 prizes). Refreshment bar and cake sales.

German :

Lotto, organisiert von der Kulturerneuerung um 16 Uhr in der Mehrzweckhalle.

10 Quines zu 40?, 10 Doppelquines zu 60?, 10 volle Kartons zu 80? Einkaufsgutscheine von Intermarché Magalas. Bingo 1? pro Los, Tombola 1? pro Los (10 Lose). Getränke- und Kuchenverkauf.

Italiano :

Lotteria organizzata dal Renouveau Culturel alle 16.00 nella Salle Polyvalente.

10 quine a 40?, 10 quine doppie a 60?, 10 scatole piene a 80? Buoni per Intermarché Magalas. Tombola 1? a biglietto, tombola 1? a biglietto (10 premi). Bar e vendita di torte.

Espanol :

Loto organizado por el Renouveau Culturel a las 16.00 h en la Salle Polyvalente.

10 quines a 40?, 10 quines dobles a 60?, 10 cajas completas a 80? Vales para Intermarché Magalas. Bingo 1? por boleto, tómbola 1? por boleto (10 premios). Barra de refrescos y venta de pasteles.

